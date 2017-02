Pochettino: "Dit was niet onze beste wedstrijd"

Door: redactie

16/02/17 - 22u38 Bron: Belga

Mauricio Pochettino. © reuters.

Tottenham-coach Mauricio Pochettino was uiteraard ontgoocheld na de 1-0 nederlaag tegen AA Gent in de heenwedstrijd van de zestiende finales van de Europa League. "Onze tegenstander was duidelijk erg gemotiveerd om tegen ons te spelen", zo zei de coach van de Spurs.

"Ik heb hier niet veel verklaringen voor", stelde de Argentijn. "Het was van bij het begin een gelijkopgaande wedstrijd. In het begin van de tweede helft waren we de betere ploeg, met drie kansen tot gevolg. Maar net in onze beste periode slikten we dat doelpunt. Over de ingesteldheid van mijn spelers kan ik niet klagen, maar dit was niet onze beste wedstrijd. Nu moeten we trachten te winnen op Wembley", besloot de Spurs-coach.



Mousa Dembélé mocht 68 minuten opdraven van Pochettino, maar kon Tottenham niet aan het belangrijke uitdoelpunt helpen. "Het was echt een moeilijke wedstrijd voor ons", aldus de Rode Duivel. "Ik heb heel wat duels uitgevochten met Esiti, best wel een goede speler. Deze nederlaag is een teleurstelling, want we hadden absoluut de wil om te winnen. Het was leuk dat de supporters mijn naam scandeerden bij mijn wissel."