Duitse hooligans slaan restaurant waar kinderen zitten te eten kort en klein

In Thessaloniki is het tot zware rellen gekomen in de aanloop naar het Europa League-duel tussen het plaatselijke PAOK en Schalke 04. Zo'n 200 Duitse hooligans bestormden rond het middaguur een restaurant waar op dat moment veel mensen, waaronder families met kinderen, nietsvermoedend zaten te eten.



Op beelden van een bewakingscamera's is te zien hoe de hooligans vanop straat een stormloop inzetten. Stoelen en andere projectielen vliegen vervolgens in het rond. Tientallen mensen slaan in paniek op de vlucht. Wie niet snel genoeg weg is, deelt in de klappen die de hooligans uitdelen.



Volgens de Griekse televisie waren de Schalke-fans vermomd en werd de aanval ingezet zonder de minste provocatie of waarschuwing. Drie personen liepen bij het geweld lichte verwondingen op.