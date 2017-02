Alderweireld: "Volgende week trekken we dit recht"

Toby Alderweireld. © photo news.

De 1-0 nederlaag in de Ghelamco Arena heeft het vertrouwen bij Tottenham niet aangetast. Toby Alderweireld maakte zich sterk dat de Spurs volgende week zich gewoon kwalificeren voor de achtste finale. "We trekken dit recht."

"AA Gent deed het goed vandaag, al hadden we na rust de controle en ook de kansen. Daar moest er eentje van binnen. We komen dan nogal ongelukkig op achterstand en op dat moment gaan de Buffalo's er nog meer in geloven", vertelde Alderweireld voor de camera van Sporza.



"Volgende week spelen we in Wembley voor een vol huis en zullen we deze situatie rechttrekken. Met de steun van de fans moeten we de rollen kunnen omdraaien."