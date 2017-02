Thorgan Hazard en co. verliezen in eigen huis van Fiorentina na prachtgoal Bernardeschi

Door: redactie

Thorgan Hazard en Borussia Mönchengladbach hebben vanavond in de heenwedstrijd van de zestiende finales van de Europa League een 0-1 nederlaag geleden tegen Fiorentina.

Borussia Mönchengladbach domineerde in het eigen stadion de eerste helft, maar kreeg op slag van rust het deksel op de neus. Bernardeschi (43') vlamde een vrijschop vanop zo'n dertig meter perfect in de kruising. Ook na de rust nam de thuisploeg het initiatief, maar scoren lukte niet. Thorgan Hazard speelde de hele partij bij Mönchengladbach.



Celta de Vigo en Théo Bongonda, een uur op het veld, gingen met 0-1 onderuit tegen Shakhtar Donetsk. De Oekraïners maakten halverwege de eerste helft het belangrijke uitdoelpunt. Marlos counterde zich naar het doel van de thuisploeg, maar stuitte op de doellijn op Bongonda. Leschuk (27') was echter goed gevolgd en tikte de 0-1 binnen.



AZ en Stijn Wuytens konden niet voor een stunt zorgen tegen Olympique Lyon (1-4). Tousart (26') en Lacazette (45') zorgden halverwege al voor een schier onmogelijke opdracht voor het team van John van den Brom (ex-Anderlecht). Na rust zorgde opnieuw Lacazette (57') voor een driedubbele voorsprong. Jahanbaksh (68') kon vanop de stip nog de eer redden voor de Alkmaarders, maar Ferri (94') zette in de toegevoegde tijd toch nog de zware 1-4 eindstand op het bord. Stijn Wuytens speelde de hele wedstrijd bij de thuisploeg.



De terugwedstrijden vinden volgende week donderdag, 23 februari, plaats.