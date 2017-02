'Mister Europe' slaat toe en verschaft Anderlecht prima uitgangspositie tegen Zenit

Manu Henry

16/02/17 - 22u55

© photo news.

Hij was een uur lang weer helemaal in zijn sas vanavond. 'Mister Europe' Frank Acheampong leverde met twee doelpunten zijn visitekaartje af in de knappe 2-0 zege tegen de Russische topclub Zenit Sint-Petersburg. Al na het eerste bedrijf lag de eindstand vast.

Anderlecht-coach René Weiler opteerde voor een flink gewijzigd elftal in vergelijking met de competitiezege van afgelopen weekend tegen Zulte Waregem (4-2). Zo maakte de 32-jarige Spanjaard Rubén zijn debuut tussen de palen. Achterin kwamen Deschacht, Spajic en Najar in de ploeg en ook Stanciu, Thelin en Acheampong waren er bij vanaf het eerste fluitsignaal. Die laatste, ook wel 'Mister Europe' genoemd, voetbalde vanavond weer helemaal als vanouds. Met twee doelpunten was de aalvlugge Ghanees zonder meer dé man van het eerste bedrijf. Zijn eerste treffer noteerden we al in minuut vijf. Stanciu was assistgever van dienst met een verre pass en Acheampong bleef ijzig koel oog in oog met doelman Lodygin: 1-0, een droomstart. De Brusselaars waren gretig in de duels en Zenit had het knap lastig met de hoge pressing. De Russen - met Nicolas Lombaerts de hele wedstrijd op de bank - werden op het kwartier bijna ijskoud gepakt toen Bruno de verste hoek viseerde met een plaatsbal, maar Lodygin pakte uit met een prima reflex. Het was slechts uitstel van excecutie. Alwéér was het 'Frankie' Acheampong die een hoofdrol vertolkte met een loeier in het dak van het doel: 2-0, een uitstekende tussenstand bij de pauze.