RC Genk mag ondanks late opdoffer dromen van achtste finales

© photo news.

RC Genk mag dromen van een verlengd verblijf in de Europa League. De Limburgers speelden op het veld van Astra Giurgiu 2-2 gelijk. In de slotfase leek Genk met de zege aan de haal te gaan na een knappe goal van Trossard, maar de Roemenen sloegen alsnog terug. Volgende week donderdag krijgt Genk de kans om voor het eerst in zijn bestaan door te stoten naar de achtste finales.