Hein kiest voor Perbet in de spits en die bezorgt sterk AA Gent stuntzege tegen Spurs

© belga.

Wat wordt het volgende week razend spannend op Wembley. Als AA Gent dan op het niveau van vandaag speelt, zit er zowaar een stunt in. In de eigen Ghelamco Arena bleek de keuze voor Perbet vandaag van goudwaarde: 1-0.

"We verschuilen ons niet achter de match van zondag in Luik. Ik heb mijn sterkste elf opgesteld", vertelde de jarige Hein Vanhaezebrouck een dik uurtje voor de aftrap. Daarin was vreemd genoeg geen plaats voor Renato Neto en Kalifa 'mister Europe' Coulibaly. Kenny Saief en Jérémy Perbet mochten nog eens opdraven. Tottenham nam de verplaatsing naar de Ghelamco Arena serieus en kwam op z'n sterkst voor de dag. Niet dat het veel opleverde in de eerste helft. Het balbezit konden de Buffalo's niet omzetten in kansen. Er lag ruimte - zeker op rechts - maar Foket speelde te laks om dat uit te buiten. Tottenham hield het op enkele afstandsschoten. Kalinic zag ze graag komen.



De Spurs kwamen een pak gretiger uit de kleedkamer. Kane vond al snel de paal op zijn weg. AA Gent kreunde onder de druk en leek te kraken. En net op dat moment liet Perbet de netten trillen. Asare zette de aanval op en via Milicevic belandde de bal voor de voeten van de Franse sluipschutter: 1-0. De partij kantelde volledig. Alderweireld liet zich betrappen op een zeldzaam foutje en daar profiteerde Milicevic bijna van. Lloris kon het schot van de Bosniër nog net tegen de staak duwen. Tottenham kwam niet meer in de buurt van Kalinic en moet volgende week vol aan de bak in Wembley. Een zoveelste stunt van de Buffalo's in Europa.