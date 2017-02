Deze Spurs zullen de troepen van Vanhaezebrouck het leven zuur proberen te maken

Kristof Terreur en Jonas Van De Veire

16/02/17 - 15u50

Op deze foto herkent u onder anderen Son, Wimmer en Dembélé. © getty.

Hoog bezoek in de Ghelamco Arena vanavond. Niemand minder dan Tottenham-trainer Mauricio Pochettino en zijn volgelingen zakken namelijk af naar Gent. Bovendien raakte al bekend dat bij de Londenaars heel wat sterkhouders in actie zullen komen. Deze Spurs zullen de mannen van Hein Vanhaezebrouck het leven zuur proberen te maken in de 1/16de finales van de Europa League:

Kieran Trippier Rechtsachter Eng 26 jaar



Wat u moet weten: enthousiaste, hardwerkende rechtsback met een goede voorzet. Stand-in voor leeftijdsgenoot Kyle Walker.



Wat u mag weten: Trippier sms'te zijn moeder net voor zijn CL-debuut. Zo blij was hij met zijn eerste basisplaats.



Marktwaarde: 6 miljoen euro Kieran Trippier, hier in actie tijdens het FA Cup-duel tegen Wycombe Wanderers. © getty.

Toby Alderweireld Centrale verdediger Bel 27 jaar



Wat u moet weten: bij beste verdedigers in de Premier League. Probeert alles positioneel op te lossen.



Wat u mag weten: Werd in zijn eerste jaar bij Ajax verteerd door heimwee. Een hamburger bracht vaak troost.



Marktwaarde: 27 miljoen euro Alderweireld (links) in duel met Agüero. © afp.

Kevin Wimmer Centrale verdediger Oos 24 jaar



Wat u moet weten: sterk en snel. Stand-in voor Jan Vertonghen, maar haalt niet diens niveau.



Wat u mag weten: Verraste tijdens zijn initiatie met 'I want it that way' van de Backstreet Boys.



Marktwaarde: 7 miljoen euro Kevin Wimmer. © getty.

Ben Davies Linksachter Wal 23 jaar



Wat u moet weten: fysiek sterke linksvoetige verdediger. Goeie trap en voorzet, maar is defensief niet de meest betrouwbare. Een plan-B.



Wat u mag weten: blonk in het middelbaar uit in wiskunde.



Marktwaarde: 9 miljoen euro Ben Davies. © getty.

Harry Winks Centrale middenvelder Eng 21 jaar



Wat u moet weten: volbloed jeugdproduct. Niet de grootste, maar wel een goeie voetballer.



Wat u mag weten: schreef als kind een brief naar idool Steven Gerrard, maar was zeer teleurgesteld toen hij maar geen antwoord kreeg.



Marktwaarde: 1 miljoen euro Harry Winks (links). © getty.

Moussa Dembélé Centrale middenvelder Bel 29 jaar



Wat u moet weten: straatvoetballer. Niet van de bal te zetten. Technisch bij de besten ter wereld. Enkel: efficiëntie ontbreekt.



Wat u mag weten: Kijkt zelden voetbal op tv. Houdt meer van muziek, films, theater en musicals. Zag musical Jersey Boys drie keer.



Marktwaarde: 18 miljoen euro Dembélé (links) is helemaal klaar voor de match. © Wannes Nimmegeers.

Moussa Sissoko Aanvallende middenvelder Fra 27 jaar



Wat u moet weten: kleerkast met groot vermogen, die ondanks een negatief advies van de leiding, op het EK toch een transfer afdwong.



Wat u mag weten: bijgenaamd 'DIY'. Do it yourself. Omdat hij als kind graag knutselde en prutste.



Marktwaarde: 20 miljoen euro Moussa Sissoko (rechts). © afp.

Dele Alli Aanvallende middenvelder Eng 20 jaar



Wat u moet weten: Engelands nieuwe golden boy. Instinctieve voetballer. Lefgozer. Technisch onderlegd.



Wat u mag weten: zijn moeder heeft vier kinderen uit vier relaties en was alcoholverslaafd.



Marktwaarde: 20 miljoen euro Dele Alli. © getty.

Christian Eriksen Aanvallende middenvelder Den 25 jaar



Wat u moet weten: fijnbesnaarde, zwervende nummer tien, maar niet altijd de meest constante



Wat u mag weten: ging als tiener op proef bij Chelsea, maar die ervaring schrok hem af. Voelde zich in een gevangenis en koos voor Ajax.



Marktwaarde: 31 miljoen euro Christian Eriksen. © epa.