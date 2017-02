Dit 'schamele' bedrag verdienen Belgische clubs bij kwalificatie voor achtste finales

Door: Niels Vleminckx

16/02/17 - 11u39

© photo news.

Europa League

Als Anderlecht, Genk of Gent zich plaatsen voor de 1/8ste finales van de Europa League, hangt daar vooral veel prestige aan vast. In hun geldbeugel zullen ze het amper voelen. Kwalificatie voor de volgende ronde levert slechts 750.000 euro op. Een deel van dat bedrag zal dan nog eens worden aangewend om de premies van de spelers en staf uit te betalen. Een plek in de kwartfinale zou 1 miljoen in het laatje brengen, de halve finale 1,6 miljoen en een finaleplaats 3,5. Winst van de Europa League betekent 6,5 miljoen euro extra.