Spurs niet met B-elftal tegen AA Gent: "Alle spelers willen aan de aftrap staan"

Jonas Van De Veire

16/02/17 - 10u44

Komen Alderweireld en Kane allebei aan de aftrap vanavond? De kans is groot. © reuters.

Verwacht niet dat Tottenham vanavond met een volledig B-elftal aan de aftrap komt in de Ghelamco Arena. Ondanks het belangrijke FA Cup-duel van komende zondag tegen Fulham, lijkt Spurs-trainer Mauricio Pochettino niet van plan om zijn ploeg door elkaar te schudden.

"Misschien gaan we een paar wissels doorvoeren, maar zeker niet te veel", onthulde de Argentijnse coach. "Al mijn spelers willen aan de aftrap staan om de nederlaag tegen Liverpool door te spoelen."



Pochettino ziet de Europa League, ondanks het drukke programma van zijn ploeg, overigens niet als een extra last. "Andere teams hebben nu ruim de tijd om hun volgende wedstrijd voor te bereiden. Maar ik hou er wel van om 'busy' te zijn."



Doelman Hugo Lloris vulde aan: "Elke competitie is een kans om een trofee te winnen. We willen die grijpen door zo ver mogelijk te geraken in Europa." Pochettino deelde tot slot zijn indrukken over AA Gent. "Ze hebben een jong en dynamisch team, dat enkele goeie prestaties behaalde in de groepsfase. We zullen dezelfde dosis agressiviteit aan de dag moeten leggen om een resultaat neer te zetten."