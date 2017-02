Speeltje van rijkste Roemeen

Frank Dekeyser & Kjell Doms

16/02/17 - 06u15

©

Ioan Niculae: een geschat vermogen van 1,2 miljard euro. Hij is de man ­achter de ­successen van Astra Giurgiu. Recht naar de top. ­Kietelen aan de dominantie van Steaua Boekarest, duelleren met eeuwige tweede Dinamo Boekarest. Maar Racing Genk moet zich niet al te veel zorgen maken, dit ­seizoen draait het voor geen meter.

Giurgiu, een klein stadje in het zuiden van Roemenië. Op ongeveer 65 kilometer van de hoofdstad Boekarest, goed voor een busrit die vlot het anderhalf uur overschrijdt. In Giurgiu is de tijd blijven ­stilstaan, zo lijkt het wel. ­Besneeuwde brede lanen met langs weerskanten hoge aftandse gebouwen die niets dan tristesse uitstralen. ­Europees voetbal gehuld in een sluier van somberheid. Geen wonder dat de sterren van AS Roma hier ongeïnspireerd voor de dag kwamen. Het is de thuishaven van het plaatselijke Astra, dat sinds 2012 zijn thuiswedstrijden speelt in het Marin Anastasovici-stadion. Capaciteit: 8.500 toeschouwers.



