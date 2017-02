Kums, Depoitre en Sels praten ex-ploegmaats vertrouwen in: "Thuis zijn jullie tot álles in staat"

Niels Poissonnier

16/02/17 - 06u00

Laurent Depoitre, Sven Kums en Matz Sels tijdens hun periode bij AA Gent. © photo news.

Ze waren cruciaal in die fantastische Champions Leaguecampagne: Sven Kums - de metronoom -, Laurent Depoitre - het monster -, en Matz Sels - de puntenpakker. Toen de voortrekkers van AA Gent, nu de eerste supporters.

"Sommigen onder jullie zullen misschien nooit meer zo'n wedstrijd spelen - dit wordt de belangrijkste uit je leven. Net daarom moet je genieten", vertelt Sven Kums. "En geloven in je kansen, hoe klein ze ook mogen zijn. Doe er alles aan, want je weet niet met welke ploeg Tottenham zal spelen, hé. En je wil achteraf toch geen spijt hebben dat je er niet alles aan gedaan hebt? Dat zou pas jammer zijn!"



"Ik begrijp dat play-off 1 momenteel prioriteit is, maar ik weiger te geloven dat jullie én Hein deze affiche zomaar zullen laten schieten. Eindelijk kenden jullie eens geluk met de loting - een fantastische tegenstander, in een schitterend stadion."



