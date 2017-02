Tottenham-coach Pochettino: "AA Gent is een jong en dynamisch team"

Door: redactie

Tottenham-coach Mauricio Pochettino is op zijn hoede voor de wedstrijd van donderdagavond bij AA Gent, tegenstander van de Spurs in de heenwedstrijd van de zestiende finales van de Europa League. Dat zei de Argentijn woensdag op een persmoment in de Ghelamco Arena.

"AA Gent is een jong en dynamisch team", verklaarde de Spurs-coach. "Ze hebben al erg goed gespeeld in de Europa League. We zullen even gemotiveerd en agressief moeten zijn om een goed resultaat neer te zetten. Dat betekent winnen, we willen doorstoten naar de volgende ronde. De 4-0 nederlaag van Barcelona tegen Paris Saint-Germain van dinsdag was een goede les. Je moet tonen op het veld dat je klaar bent om te vechten, dat is het belangrijkste."



Na 25 speeldagen is Tottenham derde in de Premier League. Zaterdag gingen Toby Alderweireld en co. wel met 2-0 onderuit bij Liverpool. Komende zondag wacht een duel met Fulham in de vijfde ronde van de FA Cup. "De wedstrijden volgen elkaar snel op. Andere teams in de Premier League krijgen minder matchen voor de kiezen. Dit is niet makkelijk voor ons, maar volgens mij is het goed dat we veel in actie komen", aldus Pochettino. "Ik probeer altijd mijn sterkste elftal op te stellen. Ik verwacht donderdag niet veel wijzigingen door te voeren."



De enkelblessure van Jan Vertonghen is volgens Pochettino zo goed als verleden tijd. Maar het duel met AA Gent van donderdag komt te vroeg, dat is ook het geval voor Danny Rose en Erik Lamela. Vertonghen zal vrijdag waarschijnlijk met de groep beginnen trainen. Zondag maakt de Rode Duivel, out sinds medio januari, mogelijk zijn rentree tegen Fulham.



Spurs-doelman en -aanvoerder Hugo Lloris verwacht een lastige wedstrijd tegen AA Gent. "We zullen de Europa League op dezelfde manier benaderen als de Champions League", stelde de Franse international. "We zijn ambitieus en willen zo ver mogelijk geraken. We zullen 100 procent moeten zijn, want de tegenstander zal ervoor vechten."