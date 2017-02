Genk-coach Stuivenberg: "Maken evenveel kans als Astra"

Door: redactie

15/02/17 - 20u07

KRC Genk botst morgen in zijn heenwedstrijd in de zestiende finales van de Europa League op Astra Giurgiu. De Roemeense landskampioen, die de heenmatch op eigen terrein mag afwerken, schakelde in de voorrondes West Ham United uit en in de groepsfase moest het enkel het AS Roma van Radja Nainggolan voor zich dulden.