Renato Neto ziet duel met Tottenham als ideale opstap naar zijn droomcompetitie

Lander Verhoeven

15/02/17 - 15u21 Bron: Belga

© getty.

Renato Neto (25) wil zich donderdag tegen Tottenham in de kijker spelen in de heenwedstrijd van de zestiende finales van de Europa League. Dat verklaarde de middenvelder van AA Gent vandaag op een persmoment in de Ghelamco Arena.

"Dit is opnieuw een mooie kans om ons aan de wereld te tonen in een wedstrijd van hoog niveau", zei de Braziliaan, die met Spurs-verdediger Eric Dier een gemeenschappelijk verleden bij Sporting Lissabon heeft. "We kijken er naar uit om te spelen tegen spelers uit de Premier League, één van de sterkste competities ter wereld. Het is mijn droom om ooit in die competitie aan te treden. Tottenham is een erg sterk team, we zullen moeten spelen zoals vorig seizoen in de Champions League. Toen dacht men ook dat we geen wedstrijd zouden winnen. Ik verwacht een erg lastige match. Maar we zijn er klaar voor."