Gent krijgt opnieuw ref van "een van meest schandalig afgekeurde goals ooit" (al kijkt ook Genk best uit)

Door: Jonas Van de Veire en Peter Luysterborg

15/02/17 - 12u25

Hein Vanhaezebrouck schudt Benoit Bastien de hand. © BELGA.

De UEFA heeft de scheidsrechters voor de Europa League-duels bekendgemaakt. Benoit Bastien fluit AA Gent - Tottenham. Bij de Buffalo's brengt dat meteen slechte herinneringen naar boven. De Fransman leidde voor Nieuwjaar eveneens de Europese wedstrijd in Braga. Op aangeven van zijn assistent keurde Bastien toen een geldig doelpunt van Neto af na een vermeende fout van Mitrovic. "Eén van de meest schandalig afgekeurde doelpunten in de geschiedenis van het voetbal", foeterde Vanhaezebrouck na afloop.



RC Genk krijgt met Svein Oddvar Moen een Noorse arbiter voor het duel tegen Astra Giurgiu. Ook aan Moen houdt een Belgische club onzalige herinneringen over. Twee jaar geleden floot de Noorse ref in de zestiende finales van de Europa League een hoogst discutabele penalty tegen Anderlecht. Na een overtreding van N'Sakala, duidelijk buiten de zestienmeter, ging de bal op de stip. Tegenstander Dinamo Moskou nam het geschenk in dank aan en zou de Brusselaars finaal met een 3-1 nederlaag uit het toernooi kegelen.



De Engelsman Michael Oliver moet Anderlecht - Zenit in goede banen leiden. Hij zakte eerder dit seizoen al af naar België om Club Brugge - Kopenhagen te fluiten.