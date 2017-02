Belgische teams moeten serieus aan de bak in zestiende finales

Lander Verhoeven

Met vicekampioen RSC Anderlecht, AA Gent en Racing Genk moeten er donderdagavond drie Belgische teams aan de bak in de heenwedstrijden van de zestiende finales in de Europa League. De terugwedstrijden worden een week later op 23 februari gespeeld.

Het is geen unicum dat er na Nieuwjaar nog drie Belgische ploegen aan zet zijn in de Europa League. Sinds de oprichting van de competitie in 2009 als opvolger van de UEFA Cup, viel het al in de seizoenen 2009-2010 en 2011-2012 voor, telkens met Club Brugge, Anderlecht en Standard. In 2009-2010 werd Anderlecht pas nipt uitgeschakeld in de achtste finales tegen Hamburg, dat een ronde later ook Standard uit het toernooi kegelde. Ook in 2014-2015 was het beste resultaat voor een Belgisch team een kwartfinaleplaats, toen Club Brugge zijn meerdere moest erkennen in Dnipro. In 2011-2012 overleefde enkel Standard de zestiende finales en was het Duitse Hannover 96 te sterk in de achtste finales.



Al beter bezig dan vorig seizoen

Vorig seizoen kwam er met Anderlecht slechts één Belgisch team uit de groepsfase, maar toen zat AA Gent tegelijkertijd wel in de achtste finales van de Champions League. Bovendien schakelde paars-wit in de zestiende finales Olympiakos uit, om er vervolgens in de achtste finales als laatste Belgische team uit te gaan nadat Shakhtar Donetsk over twee wedstrijden te sterk bleek. Met 7.400 punten op de landencoëfficiënt kon België naar de negende plaats klimmen. Dit seizoen doet ons land - ondanks het puntenloze parcours van Club Brugge in de Champions League - met nog drie ploegen op het toneel met 8.500 punten nu al beter. De UEFA-landenranking bepaalt hoeveel deelnemers er per land mogen deelnemen aan de Europese competities. Momenteel heeft België één rechtstreekse deelnemer aan de groepsfase van de Champions League en daar lijkt de komende seizoenen geen verandering in te komen. Lees ook Genk wellicht zonder Buffel en Susic naar Roemenië

AA Gent maakt zich op voor het mytische Wembley Voor AA Gent kwam er met Tottenham Hotspur de aantrekkelijkste tegenstander uit de bus. Sportief gezien de lastigste ook, want het team van Rode Duivels Toby Alderweireld, Jan Vertonghen en Mousa Dembélé is de nummer drie van vorig seizoen in de Premier League en staat deze jaargang na 25 speeldagen op dezelfde plaats te pronken. De Spurs, die uit de groepsfase van het kampioenenbal komen, werken hun Europese thuiswedstrijden bovendien in het mythische Wembleystadion af en dus staat er de fans van de Buffalo's de meest onvergetelijke verplaatsing in de clubgeschiedenis te wachten.



Voor de Gentenaars is het de tweede keer op rij dat ze na Nieuwjaar nog van de partij zijn in Europa. In februari 2016 gaven ze Wolfsburg partij in de achtste finales van de Champions League, maar verdere vergelijkingen tussen beide seizoenen gaan niet op. Ondanks stevige winteraankopen staat Gent na een één op zes pas op de achtste plaats in de Jupiler Pro League en dreigen ze Play-off I te missen. © photo news.

Tegenstander Anderlecht ontwaakt net uit winterslaap Door de verrassende thuisnederlaag tegen Saint-Etienne op de slotspeeldag in groep C werd Anderlecht geen groepswinnaar en werd er met Zenit Sint-Petersburg een gereputeerde tegenstander geloot. Beide teams kruisen mekaar reeds voor de derde keer in zeven jaar en van de vorige vier confrontaties wonnen de Russen er liefst drie. Toch is paars-wit zeker niet kansloos, want de Tsarenclub is het afgelopen jaar fel verzwakt en door de winterstop in Rusland hebben de Zenit-spelers al enkele maanden geen wedstrijd met inzet meer in de benen. De club laat echter niets aan het toeval over en vertoeft al sinds vorige week in België voor een oefenstage in Tubeke.



Het belooft een interessante wedstrijd te worden in het Constant Vanden Stockstadion, want de Belgische recordkampioen trof in zijn vijf Europese thuiswedstrijden dit seizoen al veertien keer raak. Bij Zenit loopt met de Braziliaan Giuliano (zes doelpunten) dan weer de EL-topschutter rond, al doet Lukasz Teodorczyk met vijf treffers voor paars-wit amper slechter. Voor Zenit-verdediger Nicolas Lombaerts wordt het ongetwijfeld een speciale wedstrijd, want vorige zomer leek hij lange tijd op weg naar Anderlecht. © photo news.