Historische wedstrijd voor broers Pogba: donderdag staan ze voor het eerst tegenover elkaar

Lander Verhoeven

13/02/17 - 13u19

© photo news.

Paul Pogba staat voor een grote wedstrijd donderdag in de Europa League. Zijn Manchester United neemt het op tegen zijn oudere broer bij Saint-Etienne. Die wedstrijd is het moment voor Florentin Pogba om uit de schaduw van zijn broer Paul te kruipen.

Het is de eerste keer ooit dat de broers Pogba tegenover elkaar staan tijdens een officiële wedstrijd. Ook tegen de derde broer Mathias Pogba van Sparta Rotterdam heeft de superster nog nooit gespeeld. Florentin en Paul zijn wel twee verschillende spelers. Zo is de 26-jarige Florentin een centrale verdediger en komt hij niet uit voor het Franse elftal, maar heeft hij gekozen om voor Guinea te spelen.



De verdediger van Saint-Etienne is dolblij met de loting tegen zijn broer. "Het is een droom die uitkomt om tegen Paul te spelen. We speelden vroeger elke dag samen en het was onze wens om samen met drie in een proffesionele match te staan. Dat is ons nog niet gelukt, maar twee van de drie tegen elkaar is ook al een sterke prestatie", zegt Florentin in de Engelse krant The Guardian.