Zenit nu al in België

Door: Niels Vleminckx

11/02/17 - 11u28

Nicolas Lombaerts in actie voor Zenit © Photo News.

Anderlecht ontvangt donderdag Zenit Sint-Petersburg in de Europa League. De Russen nemen het zekere voor het onzekere en zijn gisteren al geland in Brussel. Zes dagen voor de match: speciaal, maar ook niet helemaal onlogisch. Het is nog winterstop in Rusland. Zenit, dat al twee winterstages heeft afgewerkt, ziet de trip naar België dan ook als een derde ministage. De ploeg van Nicolas Lombaerts werkt zijn trainingen af in het nationale oefencentrum van Tubeke en overnacht ook in het spelershotel daar. Volgende week nemen de Russen hun intrek in het Steigenberger Wiltcher's-hotel op de Louizalaan.