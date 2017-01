Massa volk op Wembley voor Tottenham-AA Gent: 50.000 tickets de deur uit

Door: redactie

16/01/17 - 15u18

Europa League

Het Europa League-duel tussen Tottenham en AA Gent van donderdag 23 februari gaat door een in een stevig gevuld Wembley, dat maar gedeeltelijk wordt opengesteld voor deze match. De Spurs melden op hun website dat alle 50.000 tickets voor de heenwedstrijd van de zestiende finales van de Europa League nu al de deur uit zijn. Onder die 50.000 toeschouwers ook 4.000 fans van AA Gent. Zij betalen amper tien pond - zo'n twaalf euro - voor een toegangskaartje. Intussen wordt er ook gewerkt aan een 'Gent-village' in de buurt van het stadion in Londen. Vier straten zouden afgezet worden voor de bezoekende aanhang.