Belgische clubs doen gouden zaken op Europese ranking

De prima prestaties van onze Belgische clubs in Europa leggen ons land geen windeieren. Als we de Europese ranking even bekijken, moet België voorlopig enkel de G5 (Spanje, Duitsland, Frankrijk, Engeland en Italië) voor zich laten.

Anderlecht en Racing Genk verzekerden zich gisteren al van een ticket voor de zestiende finales van de Europa League en op de laatste speeldag kunnen daar ook nog AA Gent en Standard bij komen. Enkel Club Brugge valt uit de toon. Blauw-zwart verloor deze week met 2-1 bij Leicester City en blijft puntenloos achter in de Champions League.



Desondanks is dit seizoen uitstekend voor de Europese coëfficiënt van ons land. De Belgische clubs verzamelden al 7.500 punten. Dat is nu al meer dan vorig jaar (7.400), het seizoen 2013-2014 (6.400) en het seizoen 2012-2013 (6.500). Enkel in 2014-2015 deed ons land het beter. Dankzij onder meer de kwartfinale van Club Brugge in de Europa League verzamelde België 9.600 punten. Mits enkele uitschieters na januari kan ons land daar dit seizoen zelfs nog over.



Wat betekent dit dan voor de Europese tickets van ons land? Voorlopig weinig. België stond op een negende plek, maar het krijgt wel Oekraïne en Portugal in het vizier. Twee landen die na dit seizoen hun uitstekende campagne uit 2012-2013 zien wegvallen.