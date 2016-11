Nainggolan verzekert zich met AS Roma van ticket voor 16e finales, Man. United doet gouden zaken

Door: redactie

24/11/16

Radja Nainggolan. © photo news.

AS Roma heeft vandaag op de vijfde speeldag van de Europa League Viktoria Pilzen verslagen met 4-1. De Romeinen verzekerden zich op die manier van een plaatsje in de zestiende finales. Rode Duivel Radja Nainggolan, die de kapiteinsband mocht omdoen, speelde de volledige wedstrijd voor de thuisploeg en pakte net voor rust geel.

Edin Dzeko (12.) hielp Roma aan een vroege voorsprong, maar nog geen tien minuten later bracht Zeman (19.) de bezoekers uit Tsjechië op gelijke hoogte. Roma dicteerde de wet, maar kon zijn overwicht niet omzetten in doelpunten. Het was wachten tot de tweede helft voor Dzeko (62.) de thuisploeg opnieuw op voorsprong schoot. Een knappe rabona van Perotti (83.) en opnieuw Dzeko (89.) legden de 4-1 eindstand vast.



In groep A heeft Manchester United Feyenoord verslagen met 4-0. José Mourinho hield Marouane Fellaini de hele wedstrijd op de bank. Rooney, Mata, een eigen doelpunt van Jones en Lingard zorgden voor de duidelijke eindcijfers. Met nog één speeldag te gaan leidt Fenerbahce in groep A met 10 punten. Manchester United telt er 9, Feyenoord 7. Op de laatste speeldag moet United op bezoek bij het al uitgeschakelde Luhansk en ontvangt Feyenoord thuis Fenerbahçe.



In groep D is AZ met 0-1 gaan winnen op het veld van Dundalk. Stijn Wuytens speelde de volledige wedstrijd voor de bezoekers en pakte tien minuten voor affluiten geel. Een vroeg doelpunt van Weghorst legde meteen ook de eindstand van de partij vast. Voor AZ, dat vijf punten heeft en tweede staat, was het de eerste overwinning in de groepsfase.