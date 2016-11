Thoelen excuseert zich voor reactie op fluitende fans

Door: redactie

AA Gent is vandaag niet verder geraakt dan een 1-1 gelijkspel tegen het Portugese Braga. De Buffalo's moesten tweemaal een achterstand ongedaan maken, doelman Yannick Thoelen ging bij beide doelpunten niet vrijuit.

"Het was echt klote dat doelpunt", begon Thoelen. "Ik sta hier zeker niet met een blij gevoel. We speelden nochtans als groep niet slecht. Jammer dat we dan ook geen drie punten konden pakken. Ik neem mijn volle verantwoordelijkheid omtrent dat eerste doelpunt. Ik kreeg een zwabberbal te verwerken maar kon die niet klemmen waardoor de bal doorschiet naar een speler van Braga die alleen voor mij staat. Ik had de bal in een volleybalbeweging uit mijn doelmond moeten slaan. Ik wou hem klemmen maar dat lukte niet".



"Het tweede doelpunt ging ik door op reflex. Jammer dat de defensie niet kon ontzetten en we zo een tweede tegendoelpunt moesten slikken. Ik begrijp natuurlijk de reactie van de supporters. Zij willen ons zien winnen, maar ook wij willen een vervolg breien aan ons Europees avontuur."



In de tweede helft reageerde Yannick Thoelen zelfs even op gefluit vanuit het publiek. "Een domme reactie van mezelf", gaf Thoelen ruiterlijk toe. "Ik had dat zeker niet mogen doen. Langs deze weg wil ik me alvast duizend maal excuseren voor hetgeen ik deed. Dat is inderdaad ongehoord. Het was nu eenmaal in het heetst van de strijd. Eén seconde erna al had ik spijt van mijn actie maar ik kan de tijd nu eenmaal niet terugdraaien. Nogmaals sorry. Ik wil ook winnen en had een dom moment. Het was een opeenstapeling van dingen waardoor ik niet slim reageerde op reacties vanuit het publiek. Nogmaals mijn excuses."