Scholz: "Ben blij voor Laifis"

Stijn Joris

24/11/16 - 22u06

© belga.

Alexander Scholz kende geen eenvoudige avond. De Deense verdediger kon Aspas niet beletten om de score te openen. Hij was achteraf wat blij dat Laifis alsnog de gelijkmaker lukte. "Ik heb een beetje hetzelfde gevoel als na de thuiswedstrijd. Toen hadden we ook kansen om de wedstrijd te winnen. Dat tegendoelpunt mag ons eigenlijk niet overkomen. Als ik eerlijk moet zijn, had ik een overtreding moeten maken. Gelukkig zette Laifis dat recht. Ik ben heel blij voor hem. Het is een hele aangename jongen en hij verdient dit doelpunt echt."