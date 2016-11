Genk pakt thuis 9 op 9 dankzij Griekse killer Karelis en overwintert Europees

Door: Glenn Bogaert

24/11/16 - 22u52

RC Genk is na vanavond al zeker van Europees voetbal in 2017. De Limburgers hadden een taaie klant aan Rapid Wenen, maar haalden het in de Luminus Arena dankzij een vroege goal van de Griekse goalgetter Nikos Karelis met 1-0 en mogen zo ook na nieuwjaar aan de bak in de Europa League. Een sterk staaltje van de mannen van Peter Maes, die in eigen huis een knappe 9 op 9 boekten tegen Sassuolo, Bilbao en het Oostenrijkse Rapid Wenen. Het feestje met de fans is verdiend.

© photo news. Van alle Belgische teams actief in Europa heeft RC Genk al het mooiste parcours afgelegd. Zomaar eventjes in groepsleider in een zware poule met Athletic Bilbao, Sassuolo en Rapid Wenen na vier speeldagen. Heel erg knap, maar dat betekent niet dat de buit al binnen is. Alles ligt nog op een zakdoek Groep F en dus moesten de Limburgers thuis tegen het Oostenrijkse Rapid vol aan de bak met slechts één doel voor ogen: zekerheid verkrijgen over Europees overwinteren.



Karelis doet het weer

Peter Maes kon alvast over al zijn troeven beschikken en zag zijn team gezwind starten in een sfeervolle Luminus Arena. Al na elf minuten mochten de fans handjeklap doen na een binnentikker van Karelis. Alle eer voor Leon Bailey bij deze goal want het Jamaicaanse goudhaantje kopte een voorzet van Nastic -die stond trouwens wel buitenspel- acrobatisch tegen de dwarsligger. De rebound was een eitje voor de Griekse killer. Na een fenomenale rush van alweer Bailey kon de topschutter van Genk een botsende bal op de slof nemen, maar zag zijn knappe poging op het dak van het doel belanden. Rapid Wenen liet zich na een aarzelende start ook niet onbetuigd en dreigde via Joelinton en Louis Schaub. De buit was na 45 minuten zeker nog niet binnen.



