Bruno en 'Teo' schenken teleurstellend Anderlecht pas in extra tijd de kwalificatie

Aan vertrouwen heeft Anderlecht vandaag niet gewonnen. Een meer "ervaren" paars-wit - het nieuwe codewoord van Weiler - stelde teleur bij Qabala. Pas in het slot schonken Bruno en Teodorczyk de recordkampioen een overdreven 1-3 zege in Azerbeidzjan. De kwalificatie voor de volgende ronde is zo voor 99 procent binnen.

Niet Davy Roef, maar wel Frank Boeckx stond vandaag tussen de palen bij Anderlecht. René Weiler liet intern verstaan vanaf nu meer op de 'ervaren' jongens te rekenen. De youngsters zullen enkel nog aan spelen toekomen als het echt niet anders kan. Zoals Sowah vandaag. Ook Sofiane Hanni zat op de bank. Een terechtwijzing voor zijn kritiek van afgelopen weekend? Paars-wit kon in Azerbeidzjan de criticasters (voor even) het zwijgen opleggen met de kwalificatie voor de zestiende finales.



Spectaculair begon de recordkampioen niet aan de wedstrijd bij Qabala, maar bij de eerste kans was het wel raak. Youri Tielemans zette zijn bewaker simpel in de wind en knalde met links Anderlecht op voorsprong. Paars-wit rekende zich dan al zegezeker en schoot zichzelf in de voet. Obradovic beging in al zijn enthousiasme een domme strafschopfout. Ricardinho zette al na een kwartier de bordjes opnieuw gelijk. Voor de rest was het eerste bedrijf er eentje om snel te vergeten. Een paar halve kansjes voor Anderlecht, dat achterin weer geen al te zekere indruk naliet. Paars-wit kroop veel te vaak naar achteren en mocht blij zijn dat het de Azeri's aan kwaliteit ontbrak om zoiets af te straffen.



Na rust maakte Anderlecht niets meer klaar. Stanciu speelde alweer een bleke partij, terwijl jongens als Diego Capel ook hun stempel niet konden drukken. Dan deed Qabala het een pak beter. Gurbanov nam Boeckx te grazen, maar het doelpunt werd terecht afgekeurd voor buitenspel. Een kwartier voor tijd kreeg de thuisploeg een tweede strafschop. Nu met een grote strik rond. Boeckx speelde duidelijk de bal, maar de ref wees toch naar de stip. Ricardinho liet in twee keer - de eerste keer ging de bal wel in doel, maar stonden zijn ploegmakkers te snel in de zestien - het na om Qabala de voorsprong te schenken. Als bij wonder ging Anderlecht nog met de drie punten lopen. Bruno knalde in de slotminuut van de reguliere speeltijd de 1-2 binnen, diep in de extra tijd diepte Teodorczyk de score nog uit tot een overdreven 1-3. Niet onbelangrijk: Qabala stond dan met tien na twee gele kaarten voor Eyyubov. Maar goed? Nee, dat was het vandaag weer niet bij Anderlecht.