Rapid Wenen-coach Canadi: "Naar Genk gekomen om drie punten te veroveren"

Door: redactie

23/11/16 - 21u43 Bron: Belga

© belga.

Racing Genk neemt het op de vijfde speeldag van de groepsfase van de Europa League in eigen huis op tegen Rapid Wenen. De Limburgers staan na vier speeldagen samen met Athletic Bilbao met zes punten aan kop in de poule. Rapid Wenen en Sassuolo volgen op één punt.

De bezoekers zijn met vertrouwen naar Limburg afgereisd. "Dit is mijn eerste Europese opdracht. Ik moest mijn team op drie dagen klaarstomen", aldus kersvers coach Damir Canadi, die pas sinds 11 november aan het roer staat bij Rapid. "Maar toch zijn wij naar Genk gekomen om de drie punten te veroveren. Deze wedstrijd is zeer belangrijk voor mijn team. Het zelfvertrouwen is er maar wij beseffen ook dat Genk een sterke, aanvallende en technische ploeg is. De cijfers bewijzen echter dat hun verdediging niet altijd even secuur is, en als profs moeten wij daar ons zelfvertrouwen uit putten".



Genk kan zich morgen kwalificeren, als het zelf wint van de Oostenrijkers en Athletic Bilbao, eveneens in eigen huis, de drie punten pakt tegen Sassuolo. Op vraag of zijn team nog kansen ziet om verder door te stoten maakte Canadi een analyse van de groep. "Bij aanvang leek Bilbao de grote favoriet, maar alle ploegen bleken aan elkaar gewaagd, de rangschikking is dus zeer spannend. Alle ploegen kunnen nog doorstoten. Ik heb het team nauwelijks twee weken onder mijn leiding. Vorige week in de competitie was het zeker niet zo goed als ik hoopte, maar ik verwacht nu een reactie".