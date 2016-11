Peter Maes: "Doelstelling van drie thuiszeges tegen Rapid vervolmaken"

© photo news.

Europa League RC Genk neemt het donderdagavond op de vijfde speeldag van de groepsfase in de Europa League in eigen huis op tegen Rapid Wien. De Limburgers staan samen met Athletic Bilbao met zes punten aan kop in de poule. Rapid Wien en Sassuolo volgen op één punt.

"We willen onze doelstelling van bij het begin van de campagne, onze drie thuiswedstrijden winnen, vervolmaken", legde Peter Maes daags voor het treffen uit op een persconferentie. "Onze drie Europese thuismatchen winnen was vanaf het begin de doelstelling. Tegen Sassuolo (3-1) en Bilbao (2-0) is dat gelukt. Een zege betekent niet onmiddellijk rechtstreekse kwalificatie, al kan het natuurlijk al wel. Maar winst tegen Rapid Wien zou ons wel op de goede weg zetten om de kwalificatie af te dwingen bij Sassuolo."



Van onderschatting kan bij de Limburgers geen sprake zijn. In Wenen verloor Genk immers met 3-2. "We hebben ginds gezien dat Rapid veel kwaliteiten heeft", aldus Maes. "We zullen dan ook vanaf de eerste minuut geconcentreerd de wedstrijd in handen moeten nemen. Dat Rapid in de competitie een moeilijke periode doormaakt, speelt geen rol."



Bizot

Doelman Bizot overstretchte dindag op training zijn elleboog en liet uit voorzorg een echo nemen. Maar hij staat normaal gezien tegen Rapid Wien gewoon tussen de palen. "Uit de echo bleek dat er geen ernstige blessure was. Er is dus geen probleem voor Bizot."



Middenvelder Tino-Sven Susic hoopt donderdag al de kwalificatie te kunnen vieren. "Winst tegen Rapid kan voldoende zijn", legde de Bosniër uit. "Winnen we niet, dan kan het nog heel moeilijk worden. In Sassuolo zal het immers niet zo makkelijk zijn de drie punten te pakken. Zelf moet ik donderdag uitkijken. Ik heb al twee gele kaarten achter mijn naam staan en bij een derde mis ik de partij in Italië."



RC Genk speelde dit seizoen al het meeste wedstrijden van alle teams in Europa (26), maar na de interlandbreak is de vermoeidheid weg bij Susic. "Ik ben nu helemaal gerecupereerd", aldus Susic, die niet in actie kwam in de WK-kwalificatiewedstrijd van Bosnië in Griekenland (1-1). "We willen de wedstrijd donderdag meteen in handen nemen."