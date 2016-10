Anderlecht-opponent Saint-Étienne moet sterkhouder Hamouma zes weken missen

Thomas Lissens

3/10/16 - 17u04

Hamouma in duel met Dendoncker. © reuters.

Pech voor Saint-Étienne. De tegenstander van Anderlecht in de groepsfase van de Europa League moet het immers zes weken zonder zijn aanvoerder Romain Hamouma stellen. De middenvelder liep een spierblessure op in zijn rechterdij.

Hamouma moest afgelopen weekend de strijd na 25 minuten staken tegen Olympique Lyon. Saint-Étienne ging met 2-0 de boot in op bezoek bij de topclub.



Vorige week sleepten de groenhemden in de blessuretijd nog een 1-1-gelijkspel uit de brand tegen Anderlecht na geklungel van Davy Roef. Op 8 december kan paars-wit in eigen huis revanche nemen.