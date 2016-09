Bailey pronkt naast Totti in elftal van de week

Door: redactie

30/09/16 - 16u12 Bron: Belga

Leon Bailey. © ap.

Europa League Leon Bailey is opgenomen in het team van de week van de voorbije Europa League-speeldag, zo bevestigt de UEFA vandaag.

De aanvaller van Racing Genk wordt zo beloond voor zijn mooie prestatie van gisteren tegen Sassuolo (3-1 zege voor de Limburgers). Het 19-jarige toptalent maakte het tweede Genkse doelpunt. Dit seizoen liet hij in Europa al zes keer de netten trillen. Gisteren raakte ook bekend dat de Jamaicaan samen met Youri Tielemans (RSC Anderlecht) genomineerd is voor de Golden Boy Award, een trofee waarmee de beste voetballer onder 21 in Europa wordt onderscheiden.



Bailey pronkt in het elftal van de week aan de zijde van onder anderen Francesco Totti (AS Roma), Benedikt Höwedes (Schalke 04) en Domenico Criscito (Zenit Sint-Petersburg).