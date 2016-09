Acht aanhoudingen bij Ajax-Standard

Door: redactie

30/09/16 - 11u21

© photo news.

In de rand van de Europa League-wedstrijd tussen Ajax en Standard Luik in de Amsterdam ArenA heeft de politie gisteravond acht personen aangehouden. Ze worden verantwoordelijk gehouden voor openlijke geweldpleging en het hinderen van de politie tijdens haar werk. Enkelen raakten bij de arrestatie lichtgewond.

De politie moest meerdere keren in actie komen om te voorkomen dat supporters met elkaar op de vuist gingen, maakte ze vrijdag bekend. Standard-fans wilden na aankomst naar de Ajacieden gaan. Ze gooiden met flessen, stenen en vuurwerk richting de politie. Ook na de wedstrijd bleef het onrustig. Bij de toiletten ontstond brand en verschillende relschoppers gooiden met vuurwerkbommen, die ook tussen politiemensen belandden. Zeven agenten hebben hierdoor last van hun gehoor. Ze moeten een gehoortest ondergaan.



In het stadion werd met fakkels gegooid. Hierdoor moest een vak worden ontruimd omdat supporters gevaar liepen. De politie onderzoekt wie er achter het gooien van de fakkels zit.