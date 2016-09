Maes opgetogen: "Hebben mooi voetbal gebracht"

Door: redactie

29/09/16 - Bron: Belga

Eusebio Di Francesco, coach van Sassuolo, loofde vandaag de sterkte van KRC Genk, dat in de Europa League een verdiende 3-1 zege boekte tegen de Italianen. Genk-coach Peter Maes was opgetogen met de prestatie van zijn team, en kijkt vol vertrouwen uit naar zowel de thuismatch tegen KV Mechelen van volgende zondag als naar het vervolg van de Europa League-campagne.

Peter Maes was blij met de efficiëntie die zijn team aan de dag legde. "We pakken de match van bij het begin aan met de juiste 'drive', en dan zie je dat we met onze creativiteit heel veel kansen kunnen afdwingen. We hebben mooi voetbal gebracht, terwijl we eigenlijk geen enkele kans hebben weggegeven."



De coach had woorden van lof voor Wilfred Ndidi. "Hij was top, op zijn beste positie achter Susic en Pozuelo. Ook over het debuut van Nastic ben ik tevreden. Op dat niveau beginnen, is niet eenvoudig, maar hij heeft het prima gedaan."



Maes is ook blij dat er vol vertrouwen kan toegeleefd worden naar de match tegen KV Mechelen van zondag. "Er is geen betere manier dan een overwinning om ons klaar te stomen voor de volgende wedstrijd."



Voor de resterende matchen in de Europa League hoopt Maes op een voortzetting van de goede prestatie. "Ik was na affluiten nog een beetje ontgoocheld door ons vorige resultaat in Wenen, maar kijk vol vertrouwen uit naar de thuismatch tegen Bilbao. Hopelijk krijgen we dan ook massaal het publiek achter ons, want het is duidelijk dat deze groep de steun heel erg weet te waarderen."



"We hebben twee goals geslikt in de eerste 25 minuten en konden zelf de kansen niet afmaken", stelde de Sassuolo-coach. "Dat was vandaag het verschil. Ik denk dat het spannend zal zijn tot het einde. De ploegen in deze poule zijn allemaal aan elkaar gewaagd en hebben momenteel evenveel punten. Dat wil zeggen dat er geen enkele gemakkelijke match meer zal zijn."