Weiler: "We hebben nog heel veel werk voor de boeg"

29/09/16 - 23u56

Anderlecht leek zegezeker tegen Saint-Etienne maar gaf in minuut 94 alsnog de volle buit uit handen. Een blunder van doelman Davy Roef bezorgde de Fransen een onverhoopt punt nadat paars-wit naliet om de match in een definitieve plooi te leggen. Uiteraard was coach René Weiler na het laatste fluitsignaal ontgoocheld. "We hebben genoeg kansen gekregen om nog een tweede keer te scoren. Daar zijn we niet in geslaagd en dan krijgen we in het slot het deksel nog op de neus. Dat is voetbal, fouten worden cash betaald en we maakten te veel fouten vandaag. Het is ongelofelijk wat er allemaal misloopt in die ene fase. We verliezen veel te makkelijk de bal en dan is er de miscommunicatie tussen Roef en Nuytinck. Zo zie je maar dat het heel snel kan gaan. We hadden hier altijd moeten winnen."



"We hebben nog heel veel werk. We zijn nog heel veraf van waar we willen staan, maar we hebben tijd nodig. We hebben een nieuwe kern en veel spelers die vorig seizoen nauwelijks speelminuten vergaarden. Nu is het zaak om goed te recupereren want zondag volgt er al het duel tegen Standard. We zullen zien of we er klaar voor zijn want dit was fysiek een heel zware wedstrijd tegen een fysiek zeer sterke ploeg", besloot Weiler voor de microfoon van Sporza.