Ontgoochelde Hanni: "Hebben achterin nochtans goed verdedigd"

Door: redactie

29/09/16 - 23u45 Bron: Belga

Sofiane Hanni. © belga.

Anderlecht-aanvoerder Sofiane Hanni verklaarde deze avond dat hij, net als de hele Anderlecht-kleedkamer, heel ontgoocheld is na het 1-1 gelijkspel bij Saint-Etienne op de tweede speeldag in de groepsfase van de Europa League. In de laatste minuut van de toegevoegde tijd gaf paars-wit de zege weg door een misverstand tussen Roef en Nuytinck.