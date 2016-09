Vanhaezebrouck: "Twee nieuwe blessures: we zijn toe aan de interlandpauze"

Door: redactie

29/09/16 - 22u50

AA Gent kwam vanavond nooit in de problemen tegen het Turkse Konyaspor en de Buffalo's haalden het verdiend met 2-0. Maar toch was trainer Hein Vanhaezebrouck na afloop niet helemaal tevreden. "Verdedigend deden we het - vooral in de eerste helft - uitstekend, maar voorin waren we te afwezig", aldus Vanhaezebrouck.

"Ik vond onze eerste helft goed, zeker omdat we door blessures opnieuw enkele nieuwe jongens moesten inpassen. Zij hebben het behoorlijk tot zelfs zeer goed gedaan en eigenlijk moest onze voorsprong bij rust groter zijn dan 2-0, want we hebben toch grote kansen laten liggen."



In de tweede helft lag het niveau van de Buffalo's een pak lager, dat gaf Vanhaezebrouck grif toe. "We kozen logischerwijs iets meer voor de controle, maar voorin waren we totaal afwezig en daar ben ik helemaal niet tevreden over. Defensief deden we het de eerste helft uitstekend, maar in de tweede helft kwamen ook daar - letterlijk - wat slippertjes. Het aantal kansen dat we weggaven, was gelukkig wel beperkt, maar ik wil in de tweede helft voorin toch meer aanwezigheid zien."



"We verliezen met Saief en Milicevic opnieuw twee spelers en het wordt stilaan tijd dat we de interlandpauze induiken. Milicevic sukkelt opnieuw met de hamstring, over de blessure van Saief tast ik nog in het duister."