Efficiënte Genkenaars sturen Italiaanse subtopper met lege handen huiswaarts

Door: Mike De Beck

29/09/16 - 22u53

© photo news.

video Eindelijk nog eens een zege. Het zal de troepen van Peter Maes ongetwijfeld deugd doen. Na drie nederlagen op rij voetbalde Racing Genk zich tegen de Italiaanse subtopper Sassuolo naar een overtuigende 3-1 zege. Alejandro Pozuelo had met twee assists meer dan een voet in de knappe overwinning. In de andere wedstrijd van groep F won Athletic Bilbao met 1-0 van Rapid Wien.

Peter Maes sleutelde in zijn tweede Europa League-wedstrijd wat aan zijn defensie na de stevige nederlaag op het veld van Kortrijk. Timothy Castagne en Sebastien Dewaest waren de slachtoffers van dienst terwijl Bojan Nastic en Jakub Brabec voor het slot op de deur moesten zorgen. Hard werd de Genkse defensie niet echt op de proef gesteld, want de thuisploeg was de dominante ploeg. Uiterst efficiënt ook in die eerste helft. In een uitgeregende Luminus Arena, dat maar matig gevuld was, kwamen de Genkenaars al vrijwel meteen op voorsprong via Karelis. Leon Bailey prikte dan weer zijn derde EL-treffer in 115 minuten tijd tegen de touwen.



Vista van Pozuelo

Na de pauze rekende de subtopper uit de Serie A op een strafschop, maar de plek waarop de fout van Sandy Walsh werd begaan flirtte met de kalklijn. De vrije trap leverde geen doelpunt op, dat wel aan de overkant viel. De een-twee van Buffel en Pozuelo sneed als een mes door de Italiaanse boter waarop de ervaren Buffel de 3-0 piekfijn in doel trapte. De afgeweken bal van Politano die via Ndidi in doel belandde was slechts een voetnoot. In groep F heeft iedereen nu drie punten.



Lees het verslag van onze man in de Luminus Arena hier op HLN SPORT PLUS. Onze zone voor abonnees. Proef nu 4 weken voor maar 2 euro.