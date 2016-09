Fellaini en ManU hebben de handen vol met Zorya, Witsel én Lombaerts kloppen AZ

Thomas Lissens

29/09/16 - 23u10

© getty.

Naast de Belgen die op de loonlijst staan bij een vaderlandse club, kwamen er ook enkele andere landgenoten in actie op de tweede speeldag in de Europa League. Manchester United en Marouane Fellaini hadden het knap lastig tegen Zorya Luhansk, Witsel en Lombaerts legden met Zenit het AZ van Stijn Wuytens over de knie en Senna Miangue (Inter) leed een pijnlijke nederlaag in Praag.

Mourinho zet Fellaini opnieuw in de basis In de competitie verspeelde Marouane Fellaini zijn basisplaats bij Manchester United, maar in de Europa League-wedstrijd tegen Zorya Luhansk begon de Rode Duivel vanavond wel aan de wedstrijd. Fellaini had het met United knap lastig tegen de stugge Oekraïners, want na 45 minuten vielen er nog geen goals.



Uiteindelijk was het Zlatan Ibrahimovic die de ban twintig minuten voor tijd brak met een kopbal van dichtbij. Fellani bleef de hele wedstrijd tussen de lijnen en mocht na negentig minuten een 1-0-zege op zak steken. Lees ook 18-jarige scherpschutter velt Standard in derby der Lage Landen

Herbeleef hoe AA Gent in eigen huis nooit in de problemen kwam tegen Konyaspor



Speel mee: de gouden 11 & win 25.000 euro cash! © getty.

Miangue lijdt pijnlijke nederlaag Net als afgelopen weekend mocht Senna Miangue opnieuw in de basis starten bij Inter. Trainer Frank De Boer posteerde de 19-jarige Belg op de linksachter, maar Miangue ging met Inter kopje onder op bezoek bij Sparta Praag. De thuisploeg liep in de eerste helft 2-0 uit en twintig minuten voor tijd lukte Palacio de aansluitingstreffer. Vier minuten later liep Ranocchia echter tegen zijn tweede geel aan en in de 76e minuut gaf Holek de Italianen het nekschot: 3-1. Daar bleef het ook bij.



Inter verloor twee weken geleden voor eigen publiek ook al van Hapoel Beer Sheva en staat in groep K laatste met nul punten. Hapoel Beer Sheva en Southampton delen na hun doelpuntloze gelijkspel van vanavond de koppositie in de poule. © ap. © epa.

Witsel én Lombaerts in de basis bij Zenit Zenit Sint-Petersburg ontving vanavond het AZ Alkmaar John van den Brom in het Petrovskiy-stadion. En Zenit-trainer Mircea Lucescu posteerde naast Axel Witsel ook Nicolas Lombaerts in de basis. De verdediger startte centraal achterin naast Neto, Witsel nam zijn vertrouwde plek op het middenveld in.



Bij AZ startte middenvelder Stijn Wuytens dan weer op het middenveld, maar de Belg kon geen punten meenemen uit Sint-Petersburg. Zenit haalde het eenvoudig met 5-0 dankzij twee goals van Kokorin, een strafschopdoelpunt van Criscito en goals van Giuliano en Shatov. © ap. © photo_news.