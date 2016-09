18-jarige scherpschutter velt Standard in derby der Lage Landen

Door: Mike De Beck

29/09/16

Een prachtige krul van Isaac Mbenza heeft Standard op bezoek bij Ajax niet aan een punt kunnen helpen. De Rouches werden in de eerste helft enkele keren uit verband gespeeld door de Ajacieden met de logische 1-0 van de 18-jarige Kasper Dolberg tot gevolg. Na de koffie vocht Standard nog terug op karakter, maar een punt zat er niet meer in. In dezelfde groep boekte Celta de Vigo een 2-0 zege tegen Panathinaikos.

Van een vurige stad kennen ze ondertussen in Luik alles wel, maar in de Amsterdam ArenA namen de fans dat iets te letterlijk op. Nog voor de eerste pass werd gegeven, staken enkele van de 2.100 supporters al bengaals vuur af in het bezoekersvak. Pittig detail: het dak van de ArenA was door de regenval gesloten. Tussen de rookpluimen door trapte Benito Raman al een keer voorlangs.



Daarna trok Ajax de wedstrijd helemaal naar zich toe. Na een vlijmscherpe combinatie kon Gillet een schot van Klaassen nog net afstoppen, maar het was slechts uitstel van executie. Door onnodig balverlies net voor de middenstrook stak Bertrand Traoré de bal tussendoor naar Kasper Dolberg die het koel afmaakte. Nog maar 18 jaar en 359 dagen jong is de Deen, maar in Amsterdam kroonde hij zich tot jongste Deense doelpuntenmaker in de Europa League sinds 2009.



Standard op karakter

Zoveel vuur er in de eerste helft zat (letterlijk en figuurlijk), zo weinig sprankel bracht het tweede bedrijf aanvankelijk. Ajax had er wel een goed oog in en leek al wat uit te voetballen, maar de Rouches roken bloed. Heel even staken ze de neus aan het venster. Maar verder dan een venijnige kopbal van Belfodil en een slordige Edmilson kwamen de troepen van Aleksandar Jankovic niet meer. Totdat de ingevallen Mbenza verschroeiend uithaalde. Met een prachtige krul draaide hij het leer uiteindelijk op de paal. Standard blijft met een punt uit twee wedstrijden achter op de derde plek.