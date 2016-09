Fans Standard zetten ArenA (met gesloten dak) meteen in vuur en vlam

Door: Mike De Beck & Mathieu Goedefroy

De match is nog niet begonnen maar die van #Standard laten zich al kennen.

De supporters van Standard hebben zich meteen laten gelden in de Amsterdam ArenA. Voor de derby der Lage Landen met Ajax staken de fans van de Rouches net voor de aftrap flink wat bengaals vuur af. Met alle gevolgen vandien, want omdat het regent in Amsterdam besloot Ajax het dak helemaal dicht te trekken. De rook dat uit het bezoekersvak met de 2.100 supporters van de Rouches kwam, trok dan ook niet weg. Het kan de club uit de Vurige Stede op een fikse boete van de UEFA komen te staan.