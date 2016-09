Ajax-spelers niet te spreken over vuurpijlen Standard: "Dit kan gewoon niet"

Eigen berichtgeving

29/09/16 - 21u43 Bron: Belga

video De supporters van Standard hebben zich meteen laten gelden in de Amsterdam ArenA. Voor de derby der Lage Landen met Ajax staken de fans van de Rouches net voor de aftrap flink wat bengaals vuur af. Met alle gevolgen vandien, want omdat het regende in Amsterdam besloot Ajax het dak helemaal dicht te trekken.

Bij Ajax Amsterdam waren ze vanavond blij met de 1-0 zege tegen Standard, maar toch was er ook een valse noot te bespeuren. Bij onze videoman lieten de Ajacieden één voor één weten dat ze 'not amused' waren door de vuurpijlen die Standard-fans in de eerste helft in een vak met Ajax-fans hadden gegooid. Van "dit kan gewoon niet" over "we konden zelf nog amper ademhalen" tot "we keuren dit volledig af". Bekijk zelf de reacties in bovenstaande video.



De rook dat uit het bezoekersvak met de 2.100 supporters van de Rouches kwam, trok dan ook niet weg. Het kan de club uit de Vurige Stede op een fikse boete van de UEFA komen te staan.



Minimaal drie fakkels belandden in een familievak met Ajax-supporters. Daarbij vielen geen gewonden. Ajax besloot het betreffende vak met geschrokken fans te ontruimen. De supporters mochten op een andere tribune in de ArenA plaatsnemen.



Fans van Standard Luik staken voor het duel veel fakkels af. Eén fan van de Belgische club liep daarbij brandwonden op. Drie supporters van Standard werd de toegang geweigerd omdat ze fakkels het stadion in probeerden te smokkelen.



Standard hangt een hoge boete boven het hoofd. De Rouches hopen de schade op de daders te kunnen verhalen. Een woordvoerder van Ajax bevestigt dat de camerabeelden van het vak voor de bezoekende club nauwkeurig bestudeerd gaan worden.