Mainz boekt nipte zege op het veld van Qabala

Door: redactie

29/09/16 - 19u18 Bron: Belga

© epa.

Mainz heeft vandaag op de tweede speeldag in de groepsfase van de Europa League zijn eerste zege geboekt in poule C, de groep van RSC Anderlecht. Op het veld van het Azerbeidzjaanse Qabala wonnen de Duitsers met 2-3.