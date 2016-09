"Het wordt éénrichtingsvoetbal" - "En toch zeg ik 1-2"

Jeroen Bossaert & Rudy Nuyens

Ajax-Standard De ene zag zijn spitsencarrière door een noodlottige knieblessure eindigen bij Ajax - hij groeide daarna uit tot een gevierd columnist. De andere was trainer bij Ajax toen dat nog naam en faam had - hij is vandaag een gewaardeerd analist. Op een zonovergoten terras lieten wij Jan Mulder en Aad de Mos helemaal los op Ajax - Standard.

Zeg eens, naar wie moeten we vanavond bij Ajax uitkijken, zonder Ziyech?



Mulder: "Dolberg."



De Mos: "Da's een goeie speler. Traoré ook: mooie, elegante speler. Zoals Bailey, in mindere mate. Traoré heeft meer finesse, alle acties zijn meer doordacht. Dolberg is dan weer een spits waar Ajax eigenlijk al 15 jaar naar zoekt, na de periode van Van Basten, Kieft en Bosman. Ajax heeft in tussentijd alleen nog met Petterson een beetje een goeie spits gehad. Maar nu die Dolberg: hij doet alles alsof hij nog bij de jeugd zit. Het gaat vanzelf. En het is doorspekt met voetbalintelligentie."



Mulder: "Hij heeft snelle voeten en hij reageert snel. Maar of hij nu zó goed is? Hoe oud is hij?"



De Mos: "Hij is net 18 geworden. Dolberg is écht goed. Ik ben niet zo snel onder de indruk van een speler, maar van hem wel."



Mulder: "Het is inderdaad een goeie speler, maar toch... Ik blijf zeggen dat Standard het haalt. Op de één of andere manier denk ik dat Ajax meer schrikt van zo'n Belfodil dan Standard van Dolberg."



De Mos: "Belfodil is sterk op flankvoorzetten en daar is Ajax net heel zwak in. Verdedigen op voorzetten kunnen ze niet. Geen enkele Nederlandse club eigenlijk. En Oranje ook niet. Verdedigers kijken hier alleen maar naar de bal, niet naar hun man. Dan zijn ze hem kwijt. Happel zei altijd: 'Je moet niet naar de bal kijken. Die speelt geen rol. Enkel de man in de gaten houden. Als de bal toch in de goal gaat, dan ligt het aan de doelman.'" (lacht)



Verwachten jullie vanavond een mooie wedstrijd?



De Mos: "Het wordt eenrichtingsvoetbal. Ajax zal het heft in handen nemen."



Mulder: "En toch zeg ik 1-2 voor Standard."



De Mos: "Ik houd het op 1-1."



