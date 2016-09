Zlatan wel in de basis tegen Zorja Loehansk

Door: redactie

28/09/16 - 17u30 Bron: ad.nl

© epa.

Zlatan Ibrahimovic zal donderdag in de Europa League in de basis staan tegen Zorja Loehansk. De sterspeler van Manchester United begon vorige week tegen Feyenoord op de bank en kwam na een uur spelen het veld in. United verloor in De Kuip met 1-0.