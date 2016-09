Coach Buffalo's rekent voor zijn gehavend team tegen Konyaspor op steun publiek

Door: redactie

Europa League Trainer Hein Vanhaezebrouck blikte vanmiddag in de Ghelamco Arena vooruit op de eerste thuiswedstrijd van AA Gent in de poules van de Europa League. De Buffalo's ontvangen vanavond het Turkse Konyaspor.

"Naast de langdurig geblesseerden zoals Simon, Matton, Dejaeghere en Taravel is ook Thomas Foket niet inzetbaar. Tijdens de laatste training viel ook aanvaller Emir Kujovic uit met een lichte rugblessure. Dat is natuurlijk heel slecht nieuws op de vooravond van onze match in de Europa League", stelde Hein Vanhaezebrouck. "Het is jammer dat Foket er niet bij is maar wie speelt moet fit zijn, anders komt hij niet in de kern. Ik werk enkel met jongens die hun plaats verdienen en die klaar zijn voor de match. Ibrahim Rabiu recupereer ik wel en die zit dus in de selectie."



Vorig seizoen maakte AA Gent, toen in de Champions League, het verschil buitenshuis.



"Dat is zo, maar ook thuis moet je punten pakken, dat is ook dit jaar in de Europa League de bedoeling. Wij behaalden op Braga één punt. Of dat voldoende is, zal de toekomst uitwijzen. Met de steun van ons publiek moeten wij morgen gaan voor de volle buit. Ik hoop op een helse sfeer van de thuisfans want de Turken zullen zeker voldoende geruggesteund worden door hun uitzinnige supporters."



Energiek

Konyaspor heeft de naam een zeer energiek voetballende ploeg te zijn.

"Zij hebben dat inderdaad bewezen tijdens hun eerste wedstrijd, hun Europees debuut trouwens, tegen Shakthar Donetsk (0-1 verlies). De Oekraïners worden naar voor geschoven als dé sterkste ploeg in onze poule en Konyaspor ging tegen hen uiteindelijk pas op het einde onderuit", merkt HVH op. "Wij moeten ervoor zorgen dat we ons eigen spel kunnen spelen. Het verschil moet thuis gemaakt worden en het is opletten geblazen voor onze tegenstander. Wie derde wordt in de Turkse competitie is geen klein ploegje en heeft kwaliteiten. Wij moeten ook efficiënter beginnen worden, zowel vooraan als achterin. Ik reken alvast op de steun van de fans."