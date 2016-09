"Ook tegen Sassuolo moet Genk eigen identiteit bewaren"

Door: redactie

Europa League Coach Peter Maes kijkt vol vertrouwen uit naar de Europa Leaguewedstrijd van KRC Genk tegen het Italiaanse Sassuolo. "We spelen tegen een heel ervaren, uitgekookt team, dat vanuit de organisatie razend gevaarlijk is in de omschakeling. We moeten daar rekening mee houden, maar anderzijds ook durven uitgaan van onze eigen sterktes. Als we groeien in ons jeugdig enthousiasme, zullen daar de goede resultaten uit voortvloeien."

Peter Maes is er zich heel goed van bewust dat de Italiaanse tegenstander van donderdag een moeilijk te ontwrichten blok zal worden. "Zoals alle Italiaanse ploegen heeft Sassuolo een ijzersterkte discipline in defensief opzicht. Ze spelen altijd in blok en kunnen zo de hele match in dezelfde organisatie blijven. Ze kiezen hun momenten om er razendsnel uit te komen en zijn dan steeds gevaarlijk. Balbezit interesseert hen niet. We weten dat en zoeken naar oplossingen."



"Toch willen we uitgaan van het talent en het enthousiasme dat in onze eigen groep zit" aldus nog Maes. "We hebben veel talentvolle jongeren die op een speelse manier de wedstrijd benaderen. Kunnen we een evenwicht vinden met wat meer maturiteit, dan volgen de resultaten vanzelf. Dat is de identiteit van KRC Genk en die willen we bewaren, ongeacht de tegenstander. Alleen zo kunnen we progressie maken. Je kan nu al merken dat we meer vooruit spelen dan vorig seizoen. Toen konden we dat nog niet. Het nadeel is dat je dan ook meer weggeeft achterin. Dat is normaal. Alleen moeten we het erin slijpen om minder foutjes te maken, en dan komt het zeker goed."



Genk verloor twee weken geleden zijn eerste match in poule F met 3-2 van Rapid Wenen. Sassoulo ging thuis met 3-0 voorbij Athletic Bilbao.

