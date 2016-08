Standard in Europa League met gouden shirts

© photo news.

Schrik niet als u Standard in de Europa League tegen Ajax, Celta de Vigo en Pananthinaikos niet in de vertrouwde roodwitte shirts ziet spelen. De Rouches doen het in Europa immers met gouden outfits. Vlak voor de loting van de groepfase stelde de bekerwinnaar de nieuwe tenues voor. Hopelijk brengen ze Standard ook geluk op het Europese toneel.