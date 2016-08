Standard in 'Groep des Doods', Anderlecht mag niet klagen en RC Genk en Gent voor verraderlijke opdracht

Door: redactie

26/08/16 - 13u38

© Twitter UEFA.

Europa League We kunnen ons voorstellen dat de gevoelens bij onze vier Belgische clubs gemengd zijn na de loting voor de poulefase van de Europa League in Monaco. Standard heeft het absoluut niet getroffen met drie loodzware tegenstanders: Ajax, Celta de Vigo en Panathinaikos. Zeg maar gerust de 'Groep des Doods'. Dan heeft Anderlecht minder reden tot klagen. Ondergebracht in pot 1 ontliep paars-wit hoe dan ook de zwaarste dobbers. Het kreeg uiteindelijk Saint-Étienne, Mainz en FK Qabala geserveerd. AA Gent en RC Genk hinken dan weer op twee gedachten. De Buffalo's kijken het gevreesde Shakhtar Donetsk in de ogen, RC Genk kreeg met het Spaanse Athletic Bilbao één klepper.