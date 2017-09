'SS'ers van Vorst' riskeren zelf celstraf

WOUTER HERTOGS & MARCO MARIOTTI

15/09/17 - 03u00

Gevangenis van Vorst © Belga.

Liefst 24 cipiers - mannen en vrouwen - en een directrice van de gevangenis van Vorst worden verdacht van onmenselijke behandeling of slagen en verwondingen van gevangenen. Ze riskeren nu zélf een celstraf.

Gevangenen uitschelden, vernederen, provoceren en zelfs weddenschappen organiseren over het aantal gedetineerden dat ze op een bepaalde dag naar een isoleercel zullen brengen. Het parket voerde een onderzoek van drie jaar om uiteindelijk een directrice en 24 cipiers van de gevangenis van Vorst voor de correctionele rechtbank te slepen. Allen worden ze verdacht van het mishandelen of opzettelijke verwonden van gedetineerden, verspreid over vijf jaar.





WC-papier Eerder kwam al aan het licht dat een harde kern van tien cipiers het leven van de gevangenen op de D-vleugel zuur maakten. Ze kregen de bijnaam "SS'ers". Opvallend is dat na drie jaar onderzoek nu ook één van de vrouwelijke afdelingshoofden voor de raadkamer moet verschijnen. Haar wordt onmenselijke behandeling ten laste gelegd. "Maar zij hoort eigenlijk niet thuis in dit onderzoek", vindt haar raadsman Dimitri de Béco. "Zij besliste om een gedetineerde naar de isoleercel te sturen voor zijn eigen veiligheid en die van de anderen, een keuze die nu betwist wordt door de erbarmelijke toestand van de isoleercel en de gezondheid van de gevangene. Maar mijn cliënt is niet verantwoordelijk voor de accomodatie van Vorst. Zij maakt enkel gebruik van de middelen die er zijn. Haar in hetzelfde rijtje plaatsen met een harde kern , is echt onaanvaardbaar."



De bende die zwaar over de schreef ging, werd geleid door cipier Marc 'Hitler' P. Hij haalde de gedetineerden het bloed van onder de nagels. Zo liet hij gevangenen zonder wc-papier op het toilet zitten en lachtte hij "dat ze het met hun hand moesten afvegen". Andere keren 'vergat' hij gevangenen uit hun cel te halen voor de wandeling. "Hij kickt op de macht", getuigden collega's. "Andere keren sloot hij de elektriciteit van een cel af, of liet hij gevangenen strootje-trek doen. Wie aan het korste eind trok, vloog gewoon de isoleercel in. Zomaar, voor het plezier."