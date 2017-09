Directrice en 24 cipiers met bijnaam "SS'ers" voor raadkamer: "Mishandeling van gedetineerden"

Bewerkt door: ADN

Gevangenis Vorst Een directrice en 24 cipiers van de gevangenis van Vorst moeten op 3 oktober voor de Brusselse raadkamer verschijnen. Dat meldt de krant La Dernière Heure. Volgens de krant wil het Brusselse parket hen voor de correctionele rechtbank slepen omdat ze gedetineerden zouden mishandeld hebben. Het Brusselse parket bevestigt voorlopig enkel dat de 25 mensen voor de raadkamer moeten verschijnen.

Het Brusselse parket voerde al enige tijd een gerechtelijk onderzoek naar een groep cipiers. Die doen al enkele jaren dienst in de D-vleugel van de gevangenis en zouden de bijnaam "SS'ers" dragen, een bijnaam die ze zouden verdiend hebben door hun gedrag ten opzichte van de gedetineerden.



De betrokken cipiers zouden er immers een sport van maken om gedetineerden uit te schelden, te vernederen en te provoceren. Zo zouden ze regelmatig een weddenschap organiseren over het aantal gedetineerden dat ze op een bepaalde dag naar een isoleercel zullen brengen. Ook zouden ze regelmatig de elektriciteit in een bepaalde cel uitschakelen om incidenten tussen de gedetineerden uit te lokken.



Het gerechtelijk onderzoek naar de cipiers begon nadat verschillende gedetineerden klachten neerlegden over feiten van zwaar en herhaald geweld. Eind december 2014 werd een onderzoeksrechter gelast om feiten van slagen en verwondingen met voorbedachtheid en met arbeidsongeschiktheid tot gevolg te onderzoeken. Parallel daaraan werden sinds eind december 2014 ook verschillende dossiers geopend op het parket. In juni 2015 werden drie mannelijke cipiers een tijdlang opgepakt.



Het gerechtelijk onderzoek is nu afgesloten en het parket heeft beslist een directrice en 24 cipiers voor de raadkamer te dagvaarden.