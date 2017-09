Mensenrechtenhof veroordeelt België voor dood psychiatrische patiënt in cel

TT

5/09/17 - 12u48 Bron: Belga

Archiefbeeld. © photo_news.

Mensenrechten Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft België veroordeeld voor de dood van een psychiatrisch patiënt in de gevangenis van het Waalse Jamioulx. Michael Tekin, die ondanks zijn mentale gezondheidstoestand niet in een psychiatrische afdeling opgesloten was, stierf nadat hij door de gevangenisbewaarders naar een isoleercel was overgebracht. De ouders van Tekin krijgen een schadevergoeding.

De Belgische overheid heeft artikel 2 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, over het recht op leven, geschonden De feiten dateren van 2009. Michael Tekin was sinds 2007 al drie keer in de psychiatrische vleugel van de gevangenis van Jamioulx opgenomen toen hij begin juli onder voorwaarden werd vrijgelaten. Omdat hij die voorwaarden echter schond, moest hij een maand later al terug naar de gevangenis. Zijn toestand vereiste dat hij opnieuw naar de psychiatrische vleugel overgebracht zou worden, maar dat gebeurde niet. Tekin kwam in een eenpersoonscel van de gewone afdeling terecht.



Op 8 augustus liep het daar fout. Toen drie bewakers Tekin ervan op de hoogte brachten dat er specifieke veiligheidsmaatregelen tegen hem genomen waren, meenden de bewakers uit zijn reactie af te leiden dat hij hen zou aanvallen. Daarom beslisten ze hem naar een isoleercel over te brengen. Een bewaker nam Tekin in een houdgreep, terwijl de twee anderen hielpen en een tiental andere personeelsleden klaarstond om ondersteuning te bieden. Lees ook Drie cipiers Jamioulx beschuldigd na dood gedetineerde